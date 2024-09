Era la voce del Confessionale aiutava tutti i concorrenti Ci manca tantissimo | Alfonso Signorini ricorda l’autore Nicola Fuiano al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Era la, inconfondibile, del, uno dei protagonisti ‘ombra’ del, di quelli che non venivano ripresi dalle videocamere. La morte di, 61 anni, avvenuta lo scorso 26 agosto, ha lasciato unvuoto a chiunque abbia preso parte al reality, adetti ai lavori e. E non poteva, dunque,re, un commento sincero e commovente in ricordo di quellamolto familiare anella prima puntata di un’edizione che non vedrà la presenza di. “Era una persona che fino a pochi mesi fa era ladel, della diretta, accompagnava i nostri inquilini con il suo aiuto. Era a disposizione di chi viveva il– dice il conduttore-. Vorrei che Alessio Collacci, il nostro regista, riprendesse la maglia che indossa Andrea Palazzo. Sulla maglia c’è scritto: ‘lo stiamo facendo’.