Cagliari-Empoli Serie A | occhio ai punti formazioni e diretta tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Alla Sardegna Arena disi gioca il match valido per la quinta giornata diA tra. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre che puntano alla permanenza nel massimo campionato. Le due squadre attualmente in classifica sono separate da quattro. I padroni di casa tenteranno di portare viaper estrapolarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti proveranno a preservare la loro imbattibilità.A: tutto quello che c’é da sapere (Credit foto – Getty Images)Ilè riuscito ad ottenere quanto prestabilito a inizio stagione lo scorso anno. La squadra sarda si è salvata e lo ha fatta anche in anticipo rispetto al termine del campionato. Sulla panchina c’è stato un avvicendamento con l’addio al calcio di Claudio Ranieri che ha fatto spazio a Davide Nicola.