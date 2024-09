Brando Volta Pagina | La Reazione di Raffaella!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 17 settembre 2024)Ephrikian ha definitivamente deciso dire pagine. Ecco come l’ha presaEphrikian, ex protagonista di “Uomini e Donne,” è finito al centro del gossip. Voci insistenti, riportate dalla blogger Deianira Marzano, suggeriscono chesia stato avvistato in compagnia di altre ragazze. Un utente su Instagram avrebbe dichiarato di averlo visto in un locale con altre donne, insinuando che il suo legame conScuotto si sia indebolito. Altre fonti vicine alla coppia hanno poi alimentato i dubbi, suggerendo che tra i due ci sia un certo distacco. Queste voci non sono sfuggite a, che ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la sua posizione e difendere il suo rapporto con. Tramite alcune storie su Instagram, ha spiegato come vive la situazione, senza cercare di smentire direttamente le dicerie.