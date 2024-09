Vorrei darvi l' ultimo saluto Eleonora Giorgi e il commovente messaggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) La malattia arriva quando meno te l'aspetti ed, dieci mesi e mezzo fa non aveva idea che oggi i quotidiani avrebbero parlato non più della sua carriera, ma della sua malattia. L'attrice ha scoperto meno di un anno fa di avere un tumore al pancreas e da quel giorno ha lottato come una vera leonessa, facendosi vedere al suo amato pubblico sempre solare e positiva. Nella sua ultima intervista a Verissimo,si è mostrata infatti ancora una volte sorridente, ma soprattutto consapevole di quello che è il percorso che ha ancora davanti a sè. Con la chemioterapia il tumore principale è stato rimosso ma sono rimaste le metastasi: “Le metastasi si sono ingrandite. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia”, ha raccontato a Silvia Toffanin.