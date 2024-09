Personalità e leadership | Meret si prende il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alexsi è preso in mano ile conha voluto scacciare via ogni critica e dubbio sul suo conto Cagliari-è stata soprattutto la partita di Alex. Ancora una volta, l’estremo difensore azzurro ha messo un freno alle critiche facendo parlare il giudice supremo: il campo. Né la febbre, con cui ha giocato per tutta la gara, e né il Cagliari sono riusciti a metterlo ko. Sulla vittoria partenopea c’è la sua firma, in più circostanze si è dimostrato provvidenziale, permettendo alla squadra di Antonio Conte di incanalare la partita verso la terza vittoria di fila. A volte in molti dimenticano che è il portiere dello Scudetto, uno di quelli che ha scritto la storia recente del club.