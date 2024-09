Oroscopo Paolo Fox martedì 17 settembre 2024 | Sagittario avventuroso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’diFox per oggi,17Ariete Un forte desiderio di riscatto ti spinge a farti valere. Le difficoltà si dissipano e a fine mese troverai maggiore energia in amore. Toro Evita tensioni e litigi. La giornata migliora e potresti ricevere una risposta positiva entro mercoledì. Gemelli Settimana stimolante, questo cielo ti favorisce per nuovi cambiamenti e inizi. Cancro La Luna è positiva, rendendoti meno pensieroso. Attenzione in amore, cerca di misurare le parole. Leone Pianeti favorevoli ti portano al successo. L’amore sarà valutato a fine mese. Vergine La Luna è nervosa, ma Mercurio ti sostiene, dandoti tempo fino al 23per nuovi inizi. Bilancia Siete in una fase di introspezione, in cui è cruciale chiarire i vostri obiettivi.