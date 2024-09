Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 16 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Le previsioni di oggi", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di 16 settembre 2024 Ariete In amore, qualche volta voi stessi non sapete cosa volete. Le stelle sembrano distratte per la vita sentimentale, specie Venere e Marte che proseguono un duello a distanza fra loro ma che voi sentite molto vicino, nel vostro rapporto di coppia e nel matrimonio. C'è ancora un po' di preoccupazione per come procedono i progetti che vi vedono concentrati e impegnati da tempo, Mercurio però è positivo nel campo delle finanze, avrete il risultato sperato entro domenica. Toro Anche l'odierna Luna è agitata nelle prime ore del giorno, ma questa volta si tratta di una stupenda agitazione nella vita sentimentale.