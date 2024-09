La pausa caffè diventa un momento di benessere

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nelle aziende laè spesso unicamente considerata un semplice intervallo da vivere nel corso della giornata lavorativa. Tuttavia, Distribumatic Sud, leader siciliano del vending “sostenibile”, sta rivoluzionando questo assunto, trasformando lain un vero e propriodie innovazione. L’azienda, con sede a Palermo da oltre quattro decenni, non solo fornisce distributori automatici di alta qualità, ma è volta a promuovere e incoraggiare un nuovo approccio alla sostenibilità ambientale e a migliorare l’ambiente di lavoro. Un’azienda con una visione lungimirante e sostenibile Distribumatic Sud è un antesignano del settore vending, attivo dal 1975 nell’installazione e assistenza di distributori automatici in comodato d’uso del gruppo Bianchi, di cui è fornitore autorizzato in tutta la Sicilia.