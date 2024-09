Indice criminalità 2024 | Milano Roma e Firenze le città meno sicure

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembresono leanche quest’anno rispetto all’delladel Sole 24 Ore. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013, con una crescita del 3,8% rispetto al 2022, con particolare aumento dei reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine. La maglia nera va a, che si conferma lacon il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. Nel capoluogo lombardo, da anni in cima a questa classifica, le denunce sono in crescita del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia, con record negativi nei furti e nelle rapine., dati-choc: tretoscane tra le dieci peggiori d'Italia. I dati di Umbria e Liguria È terza per violenze sessuali e quinta per reati connessi agli stupefacenti.