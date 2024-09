Formazione e Digitalizzazione | Multiversity e Sole 24 ORE presentano gli Open Days 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024)24 OREha lanciato gliMinds, un evento di tre giorni in diretta streaming, in programma dal 17 al 19 settembre, interamente dedicato alle sfide del mercato del lavoro e alla trasdigitale. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità preziosa per approfondire le competenze necessarie a fronteggiare il futuro, attraverso interventi di esperti e giornalisti de Il24 Ore. Il focus sarà su temi di grande attualità come la Digital Innovation, l'Intelligenza Artificiale, l'ESG (Environmental, Social and Governance) e la gestione delle risorse umane, offrendo un dialogo diretto con figure di spicco del mondo accademico e professionale. L’evento è stato progettato per preparare manager, giovani professionisti e studenti ad affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro, che evolve rapidamente sotto l’impulso dell’innovazione tecnologica.