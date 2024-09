Ennesimo polo sulla Binasca Coro di contrari poi il silenzio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) LACCHIARELLA (Milano) Tutti contro illogistico che occuperà un’area pari a 50 campi da calcio. E che, soprattutto, potrebbe sorgere nel Parco Sud Milano e incrementare il volume del trafficoSp 40già al collasso. Nel corso degli ultimi anni di poli della logistica ne sono spuntati davvero tanti lungo la principale via di collegamento tra l’A1 e l’A7. Uno in territorio di Siziano, nel Pavese, tre nel Milanese, tra Francolino (frazione di Carpiano), Lacchiarella e Binasco. Realizzati nonostante le proteste delle varie associazioni ambientaliste e delle forze politiche che, di volta in volta in maniera trasversale si schierano contro le nuove realizzazioni come sta accadendo, ancora, a Lacchiarella. "Fermate il progetto in autotutela, fermate la logistica di Lacchiarella", è il messaggio del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco.