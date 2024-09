Derby europeo a Creta L’Olimpia supera Bologna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si prende il primoitaliano in EuropaMilano chenella "finalina" del Torneo dila Virtus(priva di Belinelli e Grazulis) per 73-62. Un match dominato dai biancorossi per i primi 30 minuti dove i milanesi sono scappati via anche a +25, salvo poi alzare il piede dall’acceleratore nell’ultimo periodo. A partire forte è subitoche sostenuta dalle folate di Bolmaro tocca la doppia cifra di vantaggio sul 25-15 al 9’. Poi si dà il cambio con Dimitrijevic che segna in proprio e inventa per Nebo fino a fuggire sul 40-24 già al 15’. All’intervallo i milanesi sono in pieno controllo sul 44-30, la ripartenza è ancor migliore con una difesa praticamente perfetta che permette alla compagine biancorossa di arrivare fino al +22 sul 59-37 con le iniziative di LeDay (miglior marcatore a quota 14 punti).