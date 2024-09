Armare il nuovo bazooka di Draghi? L’Ue potrebbe farcela e pure l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Del rapporto di Mariodi una frase si è discusso ampiamente: “Per raggiungere gli obiettivi di questo documento, è necessario un aumento degli investimenti annui tra i 750 e gli 800 miliardi”. Tanti soldi, per qualcuno troppi, per rendere realistico il programma dell’ex presidente della Banca centrale europea. D’altronde ad ammettere l’alto grado di ambizione è stato lui stesso, quando ha ricordato che si tratterebbe di un ammontare di investimenti più che doppio rispetto al piano Marshall che ricostruì l’Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Anche rispetto al Next Generation Eu si tratta di un’altra scala di cifre: il piano post pandemico da cui arriva il Pnrr punta a spendere gli stessi soldi (solo pubblici, non privati), ma in sei anni e non in uno solo. Eptutta questa attenzione sulle cifre del rapportoè immotivata. Partiamo dai numeri.