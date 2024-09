Un incidente sul circuito di Frohburg Dreieck è stato fatale al milanese Luca Salvadori

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 15 settembre 2024) Il trentaduenne pilotaè morto i unsulstradale di, in Germania.ha avuto la peggio in unal primo giro delle qualifiche riservate alle SBK/STK 1000 della sesta e ultima tappa dell’IRRC International Road Race Championship che si disputa soprattutto nei Paesi dell’Europa centrale. L’è avvenuto per un contatto con il tedesco Didier Grams nelle prime battute delle prove. Trasportato in ospedale,è morto a causa delle gravità delle ferite riportate.era un influencer e yotuber seguitissimo e molto e apprezzato. Aveva esordito quattordici anni fa nel Campionato Italiano Supersport, arrivando nel 2013 al Mondiale Supersport, l’anno della morte in gara del collega Andrea Antonelli a Mosca, proprio nella stessa categoria.