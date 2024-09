Olimpiadi Scacchi 2024 | Italia miracolo sfiorato Lodici batte Leko ma vince l’Ungheria Riscatto macedone per le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Giornata intensa allestiche in corso di svolgimento a Budapest per la loro edizione numero 45. E si parla del termine intensità anche in ambitono, benché molto sia accaduto soprattutto sulle principaliere. In campo maschile, infatti, l’infinito Vasyl Ivanchuk e Anton Korobov fanno ilcontro gli Stati Uniti,ndoli per 2,5-1,5 nonostante il successo di Fabiano Caruana su Andrei Volokitin. In classifica ora gli ucraini sono nel gruppo a 8 al comando, guidato dall’India in termini di miglior spareggio tecnico. Tra le, invece, la situazione vede sette formazioni a punteggio pieno, con la Cina a comandare dall’alto su India e USA. Qui a fare notizia sono due risultati: il perentorio e inoppugnabile 4-0 delle cinesi sull’Inghilterra e un 2-2 con cui l’Ucraina viene fermata da una validissima Turchia.