L’Estra dura un quarto Poi è dominio Tortona

(Di domenica 15 settembre 2024) Bertram101 Estra Pistoia 82 BERTRAM: Kuhse 17, Vital 10, Strautins 8, Severini 13, Kamagate 6; Zerini 6, Candi 6, Baldasso 10, Weems 1, Gorham 13, Denegri 7, Biligha 4. All. De Raffaele. ESTRA PISTOIA: Forrest 18, Rowan 22, Paschall 10, Childs 12, Brajkovic 4; Silins 7, Anumba 7, Benetti 2, Della Rosa, Saccaggi, Boglio ne, Cemmi ne. All. Calabria. Arbitri: Maschio, Luchi e Costa. Parziali: 19-21, 51-41, 71-58.ha ballato poco più di un, il tempo che è servito aper organizzare le idee e prendere le misure ai biancorossi, poi la partita ha avuto un solo padrone in campo.nel primoaveva illuso riuscendo a tenere botta, pur con grande confusione, poi tutti i limiti della squadra sono venuti fuori in modo eclatante.