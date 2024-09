Le vite delle donne contano Quando l’immigrazione uccide | il nuovo libro di Francesca Totolo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) È uscito il-inchiesta diintitolato Le. Lola, Pamela e Desirée:(386 pp.; 25,00€) pubblicato da Altaforte Edizioni. Con la prefazione di Francesco Borgonovo, la postfazione di Chiara Magnificat e una toccante lettera scritta da Alessandra Verni, la coraggiosa e determinata mamma di Pamela Mastropietro, iltrattaviolenze contro lee dei femminicidi commessi da immigrati, clandestini, richiedenti asilo e rifugiati in Italia e in altre nazioni europee colpite daldi massa come la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Svezia, la Grecia e la Spagna.