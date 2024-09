Hai il sospetto che i tuoi messaggi di WhatsApp vengano inoltrati ad altri? Ecco il trucchetto per capirlo subito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) Come facciamo a capire se i nostrisusono statia terze persone? Basta mettere in pratica questo. Una delle leggi non scritte del cyberspazio sarebbe da scolpire a caratteri cubitali sulla parete. Di più: andrebbe marchiata a fuoco. Su– e in generale sui social – mai scrivere qualcosa di problematico, di troppo privato o comunque compromettente. Senza voler scomodare l’arcinoto detto latino, è chiaro che un conto è esprimere a voce i nostri pensieri, un altro è metterli per iscritto. Sospetti che inoltrino i? Puoicosì – cityrumors.itDi questo se n’erano già resi conti gli Antichi. che ancora si sognavano cose come le screenshottate via smartphone. Rimane la regola generale: mai scrivere cose troppo imbarazzanti sulla piattaforma distica istantanea più famosa del mondo.