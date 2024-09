Giorgieness torna con il singolo Cuori infranti che anticipa il nuovo album

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024)è ildicheil prossimodella cantautrice, l’idea è nata in un modo molto particolare, ecco comeè ildiin uscita per Sound To Be e distribuito da ADA Music, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 settembre. Il brano è stato realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto del programma Per Chi Crea, eile i, in uscita in autunno.con nuova musica a distanza di un anno dall’ultimo, Eclissi, e quasi tre dall’precedente, Mostri.