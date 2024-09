Coppa Davis 2024 | la Spagna prima nel girone di Valencia il Canada vola a Malaga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Mentre a Bologna c’è l’Olanda che proverà a qualificarsi, tutto è già ufficiale dagli altri gironi delladopo quest’ultima giornata di incontri. Ac’era uno scontro diretto tra i padroni di casa dellae l’Australia per laposizione nel. E pur senza Carlos Alcaraz, tenuto a riposo, gli iberici sono riusciti a prevalere sugli Aussies per 2-1. Fondamentale il successo in rimonta di Pablo Carreno-Busta per 2-6 6-2 7-6(3) su Jordan Thompson, così come quello del doppio Granollers/Martinez su Ebdel/Purcell per 5-7 6-4 6-4. Nel mezzo, aveva rimesso le cose in parità Alexei Popyrin con un duplice 6-4 su Martinez.