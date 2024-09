Coppa Davis 2024 Cile-Slovacchia 2-1 | i sudamericani vincono la sfida tra selezioni già eliminate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) A Zhuhai (Cina) si è concluso il Gruppo C della prima fase a gironi delladi tennis: nell’ultimo tie in programma, tra due, ilha battuto laper 2-1, conquistando il primo punto in classifica nel raggruppamento che ha visto gli Stati Uniti primi e la Germania seconda. Nel primo singolare Cristian Garin rimonta e batte Norbert Gombos con lo score di 2-6 6-1 6-2 in un’ora e 36 minuti e porta in vantaggio il. Nella prima partita si resta in equilibrio fino al 2-2, poi lo slovacco piazza un parziale di 16 punti a 3 e vince quattro game di fila, con due break a 15, per il 6-2 in 25 minuti. Nel secondo parziale è ilno che dall’1-1 vince cinque giochi consecutivi, riequilibrando la contesa col 6-1 in 31?.