Atalanta-Fiorentina 3-2 | Lookman guida la Dea che rimonta e vince

(Di domenica 15 settembre 2024) Firenze, 15 settembre 2024 - Nel giorno dell'inaugurazione del nuovo Gewiss Stadium, l'contro la. Primo tempo a ritmi altissimi, con lache va avanti al 15' con Martinez Quarta sugli sviluppi di angolo, l'pareggia subito con Retegui al 22' grazie a una palla perfetta di, ma tempo dieci minuti e uno scatenato Moise Kean. Nella seconda metĂ di primo tempo molto meglio l'che in due minuti la ribalta: prima De Ketelaere di testa, poi un gioiello di Ademolaalla fine del primo tempo. Nella seconda metĂ di gara il ritmo si abbassa notevolmente, fino all'ultimo quarto d'ora quando le due squadre si allungano e l'avrebbe un paio di occasioni per chiudere il match ma De Gea dice no. Alla fine successo per gli uomini di Gasperini, mentre laresta ancora a zero vittorie in questa Serie A.