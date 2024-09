Sassari bambino di 10 anni muore schiacciato dalla porta in un campo da calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)mentre stava semplicemente giocando a pallone. Così unha perso la vita ad appena 10in unda. È successo a Ozieri, in provincia di. Inutile l’intervento di un’ambulanza base, di una medicalizzata e dell’elisoccorso: i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Secondo una prima ricostruzione, ladaè improvvisamente caduta addosso al, che stava giocando con i compagni di squadra: il piccolo è rimasto. È morto sotto gli occhi dei genitori e dei presenti, sotto choc per quanto accaduto. L’episodio è avvenuto nelsportivo Meledina, a Ozieri: nel centro del Logudoro sono giorni di festa e oggi era in programma un’esibizione del rapper Fedez. L'articolodi 10in undaproviene da Il Fatto Quotidiano.