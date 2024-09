LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | Fabbri primo a una serie dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01commette un nullo. L’azzurro rimane in testa a un lancio daldella gara. 20.00 Crouser si ferma a 22.66, ora. 20.00 Tocca a Ryan Crouser per il quinto tentativo della sua gara. 19.58 Bruni supera altentativo anche i 4.40. 19.57 Alla fine della terzanel triplo, Pichardo conduce la gara in 17.33. Bene Max Hess, secondo con un salto da 17.20 metri. 19.56 Bruni esordisce bene a 4.25. 19.55 Nullo peral quarto tentativo. Duealla conclusione della gara. 19.53 Crouser arriva a 22.79! L’americano passo dopo passo è sempre più vicino a, ma per il momento non ci sono gli estremi per il sorpasso. 19.53 Nulli per Otterdahl e Campbell, adesso Crouser e poi sarà la volta di. 19.51 Tutto pronto per l’inizio del salto con l’asta femminile. C’è Roberta Bruni per l’Italia.