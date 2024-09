Juventus fermata dall’Empoli | un altro pareggio per Thiago Motta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Lafa fatica sul campo dell’Empoli, rendendosi non abbastanza incisiva. La sfida, valida per il quarto turno di campionato, resta inchiodata sullo 0-0.– Dopo Como-Bologna, che ha inaugurato la quarta giornata di Serie A, è il momento anche di Empoli-. La sfida di rientro dalla sosta delle Nazionali non sorride alla squadra di, che vienein trasferta, allo Stadio Carlo Catellani, dalla formazione di Roberto D’Aversa. Alcune occasioni pericolose hanno avvicinato i bianconeri al gol del vantaggio in più occasioni, come nel primo tempo col colpo di testa di Gatti e nel secondo con Vlahovic. Anche il nuovo acquisto Koopmeiners ha tentato la conclusione di sinistro al 50?. In ogni situazione, però, Vasquez ha sempre fatto buona guardia alla porta dell’Empoli, negando la gioia del vantaggio alla