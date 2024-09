F1 orari di domani GP Azerbaijan 2024 | programma gara tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)il circuito di Baku ospiterà il Gran Premio di Azerbaigian, valevole come diciassettesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa per unache in passato ha saputo regalare tante emozioni e colpi di scena tra incidenti, sorpassi multipli, Safety Car, bandiere rosse, forature, rimonte e arrivi al fotofinish. La pista rappresenta infatti un mix tra Monza e Montecarlo, con lunghi rettilinei ed una sezione centrale lenta e particolarmente tortuosa delimitata dai muretti della Città Vecchia della capitale azerbaigiana. Il risultato delle qualifiche non ha dunque un impatto enorme sull’esito del GP, considerando le tante variabili che possono entrare in gioco ed un’ampia zona DRS che favorisce i sorpassi.