Coppa Davis Belgio e Argentina con Brasile e Finlandia per tenere la porta aperta verso i quarti USA-Germania per la testa del gruppo C

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Inizia la terza tornata della fase a gironi della. Ci sono quattro squadre già certe del passaggio aidi finale della massima competizione tennistica per Nazionali, con il girone A, quello dell’Italia, che non ha ancora diramato le sue gerarchie. L’Italia ha al momento un piedeMalaga, ma dovrà comunque attendere quantomeno il risultato dell’incrocio traper conoscere in buona parte il suo destino. Diavoli rossi e verdeoro di fronte, le due selezioni battute dagli azzurri ma capaci di strappare quantomeno un match alla squadra di Filippo Volandri. Soprattutto gli europei possono giocarsi ancora le proprie chance grazie al successo sull’Olanda, che permette loro di avere una. Ci sarà da divertirsi all’Unipol Arena di Bologna. Situazione similare anche tra