Salerno sabato il concerto evento di Bruno e Salvatore Venturini al Duomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiRicorrono, quest’anno, i festeggiamenti dei cinquanta anni di carriera del Maestro, uno dei massimi esponenti, a livello internazionale, della musica classica napoletana, di cui è diventato testimonial in tutto il mondo. Nasce così il progetto “50th – Di padre in figlio”, che vedrà protagonisti il celebre cantante e suo figlio, insieme a un drappello di artisti e di amici, che hanno risposto con gioia e passione alla partecipazione a unveramente speciale che si svolgerà14 settembre, alle 20, negli spazi del quadriportico del. A condurre la serata, l’attore e regista Pino Strabioli che, per l’occasione, reciterà anche un monologo dedicato al rapporto tra padri e figli.