Furto di farfalle in Sri Lanka | il medico paga la multa e può tornare a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Reggio Emilia, 13 settembre 2024 – “Laè statata e il divieto di rimpatrio a cui erano sottoposti è stato rimosso grazie all’intervento dell’ambasciata”. A farlo sapere è la Farnesina, la quale informa che ilLuigi Ferrari e il figlio Mattia – arrestati lo scorso 9 maggio in Sricon l’accusa di aver tentato di contrabbandare centinaia di, insetti e piante, rubate da un parco nazionale – “stanno facendo rientro in Italia”. Il chirurgo ortopedico – che lavora in diverse cliniche private anche di Reggio – assieme al figlio 28enne si è imbarcato già ieri sera (ora locale) sul primo volo e oggi saranno aloro a Sassuolo, nel modenese dove vivono. I due sono stati condannati a risarcire il Paese asiatico per oltre 180mila euro.