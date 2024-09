Fermo il prezzo della terra agricola scoraggiano clima e guerre

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA – Resta stabile la compravendita di terreni agricoli nel 2023: l’aumento delmedio è stato di circa l’1% rispetto all’anno precedente, per un valore di 22.800 euro a ettaro. A scoraggiare gli investitori sono l’incertezzasituazione internazionale e l’estrema variabilitàtica. E’ il quadro che emerge dall’indagine sul mercato fondiario, curata dal Crea Politiche e Bioeconomia con il Conaf-Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Si tratta di un mercato fondiario statico ma a due velocità, dove cresce la domanda per i terreni vocati a produzioni di qualità, ma non per quelli marginali, specie nelle aree interne, dove spesso l’offerta non trova rispondenza. Le opportunità offerte dal Piano StrategicoPac 2023-2027, secondo l’indagine, non hanno ancora avuto un effetto evidente.