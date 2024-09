Crollano le temperature irruento cambiamento meteo con forte maltempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuticon, piogge intense e crollo delle. Le massime, infatti, non supereranno i 20°-23°C mentre le minime, specie in Pianura Padana, scenderanno ad appena 5-6°C. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it. “Oggi – sottolinea Sanò – sono previsti forti temporali sul versante adriatico, dalla Romagna al Gargano e sul Basso Tirreno specie in Calabria. Su gran parte del centrosud si apriranno gli ombrelli, mentre al nord sono previste ampie schiarite. Lemassime saranno basse, solo al sud oscilleremo ancora tra i 26 e i 29°C. Milano e Torino avranno una massima sui 20°C, Firenze addirittura 18°C e Bologna 17°. Roma si fermerà a 22-23°C”. Inoltre il vento e le mareggiate saranno protagonisti delle prossime ore e almeno fino a sabato su gran parte del Paese”.