Borsa | Shanghai chiude a -048% Shenzhen a -108%

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le Borse cinesi chiudono la settimana con una seduta in brusca correzione, attestandosi intorno ai minimi intraday sui timori della tenuta dell'economia: l'indice Composite dicede lo 0,48%, a 2.704.09 punti, mentre quello diperde l'1,08%, a quota 1.476,26. Il presidente Xi Jinping ha esortato un maggiore impegno per raggiungere gli obiettivi annuali di sviluppo economico e sociale della Cina, tra le aspettative che siano necessari altri passaggi per rafforzare la debole e incerta ripresa. Parlando giovedì a un simposio tenuto nella città di Lanzhou, capoluogo del Gansu, Xi ha sottolineato la necessità che tutte le regioni "svolgano un buon lavoro" verso la fine del terzo trimestre e il quarto trimestre 2024, nel resoconto del network statale Cctv.