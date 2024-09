Biocompostaggio a Pomigliano avanti tutta | anche il Consiglio di Stato boccia il comitato Laudato Si

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 13 settembre 2024)D’ARCO – Dopo che lo scorso luglio il TAR della Campania aveva respinto l’istanza cautelare di sospensione dei lavori per la costruzione dell’impianto biodigestore ad’Arco, oggiildiha respinto l’appello presentato successivamente dalSi did’Arco”, presieduto da don Giuseppe Gambardella. Il, che aveva fatto richiesta di bloccare i lavori già nel 2022, si opponeva alla realizzazione dell’impianto per motivi legati alla tutela ambientale e alla salute pubblica.via, ildi, con l’ordinanza odierna, ha confermato le motivazioni già espresse dal TAR, ribadendo che non vi sono elementi sufficienti per sospendere i lavori dell’impianto. Nell’ordinanza, ildiha inoltre condannato ilappellante al pagamento delle spese legali della presente fase del giudizio.