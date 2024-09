A scuola senza smartphone i formatori per il patentino | Inutile il proibizionismo di Valditara No serve il divieto fino a 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Addio allo, in classe,alla terza media: una delle novità dell’anno scolastico ai nastri di partenza. Ma in Italia già dasi moltiplicano le iniziative per scongiurare l’abuso digitale da parte dei ragazzi, ama anche dopo il suono della campanella. Non è stato un fulmine a ciel sereno, la circolare firmata dal ministro, l’11 luglio, per vietare l’uso del telefono aanche per fini didattici. Il primo esperimento andò in scena già nel 2018, quando al liceo San Benedetto di Piacenza divenne obbligatorio, per gli studenti, sigillare il telefono dentro una tasca chiusa. L’anno prima, in Piemonte, l’Associazione Contorno Viola aveva dato vita ad un esperimento di successo: ilper lo. L’idea è che il device sia seducente e ricco di opportunità, ma anche fonte di pericoli, come le quattro ruote.