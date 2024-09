UniCredit entra in Commerzbank parte il risiko europeo La furia dei tedeschi e Scholz | non vogliono italiani

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 12 settembre 2024)ta nella seconda banca tedesca con un vero e proprio blitz che ha colto totalmente allo sprovvista il Governo tedesco mettendo ancora più in imbarazzo il cancelliere Olaf. Così il ceo diAndrea Orcel si muove verso la Germania edcon decisione nel capitale di. La banca italiana ha annunciato ieri di avere in mano il 9% del capitale dell’istituto tedesco in via di privatizzazione. Si tratta di un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi (di cui 700 milioni circa in Abb), e un impatto di soli 15 punti sul Cet 1 – che non modifica la generosa politica di distribuzione attuale di– il gruppo italiano piazza un colpo con esiti tutti da scrivere, ma con il chiaro intento di strutturare un’alleanza cross-border che, se realizzata, potrebbe creare la prima banca tedesca.