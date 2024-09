Sabato 14 settembre a Villa Manin si festeggia Dario Zampa

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per celebrare i suoi 50 anni di carriera discografica,ha deciso di regalare al pubblico un evento unico: una serata gratuita tra musica e parole, dove si alterneranno i suoi brani più amati, racconti e riflessioni personali. Il suo nuovo spettacolo “O blanc o neri baste che al sedi bon” è un appuntamento speciale per ripercorrere insieme la sua straordinaria avventura artistica. Ad accompagnaresul palco ci saranno musicisti di grande talento: Omar Malisan alla chitarra, Andrea Grosso al basso, Nicola Masolini alle percussioni e Grazia Rapetti come corista. Vi saranno inoltre le partecipazioni straordinarie del fisarmonicista Sebastiano Zorza e dello storico Angelo Floramo.