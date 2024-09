Quanta folla per il riconoscimento a Giorgio Nonni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Domenica pomeriggio a Piobbico, in occasione della ricorrenza della Madonna di Val D’Abisso, è stato consegnato in Consiglio comunale il’Adele e Delio Bischi’, ideato e voluto dall’associazione culturale ‘Francesco Tarducci’, guidata daMochi. Il premio è andato a, professore emerito di Filologia medioevale e umanistica dell’Università di Urbino, che, proprio assieme al compianto Delio Bischi, riportò a conoscenza la figura di Costanzo Felici, medico naturalista cresciuto alla corte dei Brancaleoni. "Ricordo, come fosse ieri, un pomeriggio d’autunno di mezzo secolo fa, quando Delio irruppe nelle severe aule universitarie di Palazzo Veterani a Urbino - ha raccontato-. Mi raccomandò di occuparmi di un oscuro medico nato alle falde nel Nerone, Costanzo Felici, un nome che agli studiosi sino a quel momento non diceva molto.