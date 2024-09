Olimpiadi Scacchi 2024 | Italia 2 turno tra brividi e sorriso Open e femminile battono Kosovo e Paraguay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si è chiusa la seconda giornata allestichein corso di svolgimento a Budapest. La 45a edizione procede con i secondi turni, e anche in questo caso di situazioni sorprendenti in assoluto se ne vedono ben poche, se è vero che la maggioranza delle sfide finisce a favore delle squadre favorite sia nell’che nel. Certo, si vedono anche delle cose extralusso sullaera (basta vedere lo spettacolare sacrificio di Cavallo di Fabiano Caruana contro Tin Jingyao in USA-Singapore 4-0), ma in linea generale la prospettiva è quella della sicurezza là dove ci sono i più quotati. Così, in chiave, si vedono vari 4-0 o 3,5-0,5 di USA su Singapore, Ungheria su Perù, India su Islanda, Cina su Cile, Uzbekistan su Egitto e via dicendo.