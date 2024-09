O zuppa o pan bagnato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) A due mesi dal voto in Usa è impossibile dire se vincerà Trump o Kamala Harris. Entrambi sono odiosi. Ma non c’era di meglio?Lisa Dorina MeiVia email Gentile lettrice, no, purtroppo non c’era: il convento passa oo pan. I due risultano alla pari anche dopo il duello in tv. A mio parere Trump conserva un piccolo vantaggio segreto, perché alcuni suoi elettori non si dichiarano ai sondaggi per non apparire “politically incorrect”, dato che stampa e tv sono in toto pro Kamala. Comunque, lei o lui cambierà poco. Noi europei dovremmo tifare Trump. Non per le sue idee, ma perché promette di far cessare la guerra in Ucraina, ammesso che l’apparato glielo lasci fare. Vede, un presidente di polso in Usa è responsabile sì e no del 50% dei suoi atti.