Libri per bambini da leggere a settembre | un incredibile viaggio nel magico mondo della scuola

(Di giovedì 12 settembre 2024) Che cos’ la? è un albo illustrato scritto da Luca Tortolini, edito da TerrediMezzo inizia con una dedica profonda da parte dell’autore: “A tutte le bambine e a tutti iche vanno ae che cominciano a prendersi cura del.” Una dedica speciale, ricca di buoni auspici, per tutti iche iniziano per la prima volta questa meravigliosa esperienza di vita e per chi già l’ha iniziata. Un albo poetico arricchito da illustrazioni che fanno sognare, come l’ingresso arappresentato dall’illustratore Marco Somà con una porta sempre aperta in un giardino ricco di cose da scoprire. Laè un luogo di incontro e di scambio, dove le maestre e i maestri aiutano a imparare. Insegnano che cos’è la bellezza e quella meraviglia che si chiama immaginare. Insegnano anche a sbagliare: perché più si sbaglia più si impara.