La storia di Viareggio racconta chi siamo e quanto somigliamo ai nostri politici

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladell’omicidio didice molto di noi. La vicenda, purtroppo, è ormai tristemente nota, ma è di altro che voglio parlare, ovvero della reazione della gente di fronte a una donna, vittima di uno scippo, che ha ucciso brutalmente l’uomo che le aveva appena rubato la borsa, inseguendolo con l’auto e poi investendolo più volte fino a lasciarlo a terra agonizzante. Partiamo da una certezza granitica: l’Italia è un Paese razzista. La risolutezza con cui tante persone difendono Cinzia Dal Pino, l’assassina di Said Malkoun, è legata al fatto che si trattasse di un uomo non italiano e senza fissa dimora. Se fosse stato italiano, non sarebbero stati così indulgenti con lei.