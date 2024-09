La corte si prende altri tre mesi per i motivi della sentenza di appello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) A giugno c’era stata ladiper l’incendio che devastò il Monte Pisano. I giudici si sono presitreper le motivazioni che arriveranno probabilmente entro l’anno. La pena in secondo grado è stata ridotta a 10 anni (in primo, l’imputato era stato condannato a 12, presidente Beatrice Dani, a latere Grieco e Iadaresta). Il reato di disastro ambientale è stato ‘assorbito’ in quello di incendio boschivo, accolta quindi una delle istanzedifesa. Si attendono idel secondo verdetto sulla vicenda. Giacomo Franceschi, ex volontario dell’Aib di Calci, è l’unico imputato per il maxi rogo sul Monte Pisano nel 2018. L’incendio del 24 settembre di sei anni fa distrusse quasi 1400 ettari di vegetazione. Undici le case colpite (cinque distrutte) in quell’evento, 700 le persone evacuate tra Montemagno e Noce.