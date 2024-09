Il sannita Alessandro ammesso allo storico Istituto Militare Nunziatella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn traguardo importante perRaul Rapuano, giovane originario di Beltiglio di Ceppaloni, che è riuscito ad esserealla prestigiosa Scuoladi Napoli. L’, fondato nel 1787, è rinomato per la sua lunga tradizione nell’educare e formare i futuri leader delle Forze Armate italiane, con un motto che risuona ancora oggi: “Preparo alla vita ed alle armi”., appena 16 anni, è tra i circa 60 giovani selezionati a livello nazionale che hanno superato il rigoroso processo di ammissione all’, che include complesse prove psico-fisiche e attitudinali. L’ammissione allaè un grande riconoscimento per il suo impegno scolastico e per le sue capacità. Figlio di un funzionario dei Vigili del Fuoco e di un’insegnante,ha sempre mostrato grande determinazione nello studio e nello sport.