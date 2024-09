Il Prato a caccia del bis L’ostacolo è il Lentigione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo l’entusiasmante affermazione ottenuta in extremis (e un po’ a sorpresa) a Ravenna, sul campo di una delle principali candidate per il salto di categoria, ilè al lavoro per preparare la prima in campionato allo stadio Lungobisenzio, dove domenica (calcio d’avvio fissato alle 15) si presenterà il. Quello in casa dei biancazzurri sarà uno scontro fra due squadre che nella prima giornata del girone D di serie D hanno ottenuto il massimo della posta in palio. Già, perché la compagine reggiana viene dal successo per 1-0 sul campo amico contro il Tuttocuoio. Una vittoria firmata da Giovanni Nappo, in gol dopo appena tre minuti, e dal portiere Tito Gasperini, che in pieno recupero ha compiuto un autentico miracolo, negando così il pareggio agli ospiti.