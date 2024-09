GP Baku Bearman | Mi sono allenato tanto importante fare esperienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Sicuramente cercherò di divertirmi in questo weekend, accumulando ancorain Formula 1.contento di tornare, seppur non nelle circostanze che avrei sperato. Comunque sarà un weekend nel quale accumulerò, spero di divertirmi. Essere stato avvisato per tempo ovviamente è stato un vantaggio. Mi, cercando di arrivare nelle migliori condizioni possibili. Nella stagione scorsa ho preso molta fiducia su questo tracciato, posso costruire un buon weekend. Queste le parole di Oliver, pilota della Haas in questo weekend al posto dello squalificato Magnussen, in conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere del GP dell’Azerbaijan. GP: “Mi” SportFace.