Giuristi licenziati in tronco Presidio e sciopero alla ButanGas a Milano | tagli nonostante gli utili

(Di giovedì 12 settembre 2024)– “Ci hanno convocati alle 12.25 per consegnarci la lettera di licenziamento, poi abbiamo dovuto prendere le nostre cose e nell’arco di mezz’ora siamo stati accompagnatiporta”. La scure deiè caduta su dued’impresa, che per anni si sono occupati di pratiche e contenziosi nell’ufficio legale milanese di, colosso del settore del Gpl.per la scelta di riorganizzare l’ufficio composto da quattro persone, dimezzando quindi il personale, ed “esternalizzare alcune attività” affidandole a studi legali esterni. Per questo i colleghi hanno scioperato per quattro ore e, nell’ambito della mobilitazione indetta dFemca Cisl di, ieri si sono riuniti indavantisede dell’azienda in via Larga, dove lavorano una sessantina di persone.