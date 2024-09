F1 il GP di Azerbaijan 2024 su TV8 | programmazione e orari in chiaro dal 13 al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Gran Premio di Azerbaigian costituirà la diciassettesima delle ventiquattro tappe che il Mondiale di Formula Uno compirà nel periplodell’orbe terracqueo. Logisticamente parlando, si tratta di una scelta puntuale, poiché il Circus effettuerà uno scalo intermedio tra l’Europa e l’Estremo Oriente. Si correrà da venerdì 13 a domenica 15. Collocazione inedita per il GP azero, solitamente posizionato nel mese di aprile o in quello di giugno. Cionondimeno, la decisione di legare la corsa sulle coste del Mar Caspio a quella di Singapore, ha comportato lo spostamento alla data attuale. Quali sono le tempistiche precise del Gran Premio di Azerbaigian? Formalmente siamo in Europa, ma di fatto ci troviamo in Asia? Dunque c’è un fusoo piuttosto pronunciato da tenere a mente.