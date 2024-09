Del Mese aderisce a FdI Matera | Contributo che arricchirà il confronto interno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvvocato e funzionario statale, già candidato alla Camera dei Deputati cogliendo, in quella circostanza, 6.284 voti a livello provinciale dei quali 1.384 nella sola città di Benevento. Antonio Dela Fratelli d’Italia. “Perché il mio “si” a Fratelli d’Italia? – esordisce il legale beneventano – Per portare avanti le battaglie di legalità, del merito e della competenza, cercando di rafforzare l’area moderata del centro destra per dare nuove speranze al Sannio ed una stabilità politica fondata su di una seria cultura di governo finalizzata alla concreta cura degli interessi della Comunità sannita.Prima di procedere, però, desidero rivolgere un ringraziamento speciale al Senatore Domenico che ha creduto nella mia persona quale possibile valore aggiunto per il progetto sul territorio di Fratelli d’Italia”.