Chiara Ferragni parla un’amica | Fa coppia con un uomo ecco cosa dice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo i rumor sulle presunte frequentazioni con Tony Effe e con un medico toscano, alla finepare abbia ritrovato l’amore con il noto imprenditore Silvio Campara. Questa relazione è nata in salita, perché l’è sposato con Giulia Luchi, che ha scoperto tutto e che ovviamente non ha preso bene la. L’ex mrs Ferragnez e Campara avevano organizzato una vacanza in Perù, alla fine sembrava che tutto fosse saltato e all’ultimo minuto invece pare che i due siano partiti riuscendo a concretizzare questa fuga d’amore, tenuta segreta però da entrambi (lei non ha pubblicato nemmeno mezza foto sui social).e Silvio Campara,una “fonte attendibilissima”: “Fannofissa e sono stati in vacanza”.