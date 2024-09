Cantina Puiatti conquista Venezia con il nuovo Pinot Nero in purezza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un po’ di Friuli in laguna, con un vaporetto d’epoca che durante l’estate, per qualche fine settimana, ha portato ai sapori friulani, il prosciutto di San Daniele, un interessante frico rivisitato, lo stile essenziale di Very Simple Kitchen e ilvino di. Archivio FotograficoOrmeggiato a Riva San Biasio, a due passi dall’Arsenale di, da sempre tempio della Biennale, il vaporetto ha trasportato gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso il cuore del Friuli, celebrando l’innovazione, il territorio e la tradizione vitivinicola e gastronomica friulana. Questa esperienza unica ha combinato l’eleganza della città lagunare con la ricchezza culturale e gastronomica del Friuli, creando un legame indissolubile tra mare e terra.